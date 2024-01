Serie D» - Il punto Il Ghiviborgo è tornato a volare Lelli | Cresciuto in personalità»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nonostante alcune assenze importanti ed un organico molto giovane, il, dopo la bella vittoria sugli umbri dello Sporting Trestina che lancia i colchoneros al sesto posto in classifica, davanti ad una corazzata come il Livorno ed a stretto contatto con la zona play-off. Merito del successo un primo tempo giocato molto bene dalla squadra diche analizza la prova dei suoi. "Felice per i ragazzi, cui devo – afferma – fare i complimenti per la grande applicazione e la continua ricerca del fraseggio che certificano un processo di crescita di tutto il gruppo che portiamo avanti da inizio stagione. Con qualità e, abbiamo disputato il miglior primo tempo di tutto il campionato che avremmo potuto chiudere con un vantaggio ben più ampio del 2 a 0". Più difficile ...