Serie B | gli squalificati dopo la 22ª giornata | maxi-multa al Palermo

(Di martedì 30 gennaio 2024) La stagione inB entra sempre più nel vivo e il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorila 22ª. In chiave promozione vittoria importante del Venezia contro la Ternana (1-0) e della Cremonese contro il Brescia (1-0). Tonfo del Parma sul campo del Modena (3-0). Colpaccio in trasferta della Reggiana sul campo del Bari e della Sampdoria contro il Cittadella. In zona salvezza 5 gol della Feralpisalò al Lecco, blitz del Cosenza contro il Sudtirol. GliinB Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 30 gennaio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 15.000,00: alla Soc....

The post Serie A, gli squalificati della 23a giornata appeared first on Serie a24.it: Notizie dallo Sport Italiano . ()

Ci ha invitato a non farci coinvolgere emotivamente, e ad andare in campo mettendoci gli attributi e dimostrando il nostro valore ...(CalcioNapoli1926.it) Serie A, altre rivelazioni dell’arbitro ...Italiano voleva un nuovo elemento offensivo, anche e soprattutto perché il rendimento di Beltran e Nzola, le sue due punte, è sotto gli occhi di tutti ...ma continuamente accostato a un ritorno in ...Dovessimo citare il nome di un calciatore durante gli anni bui e tristi della Serie C, probabilmente il suo è quello che risalta per primo alla nostra mente. Sudore, sacrificio, impegno per un ragazzo ...