Serie A2 | i sostenitori friulani hanno ripulito il settore del PalaDozza nel quale avevano preso posto Fortitudo | un plauso speciale ai tifosi di Cividale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Sconfitti in campo, vincitori nella vita. Il pubblico didel Friuli, presente numeroso domenica alin occasione della sfida con la, ha dato segno di grande civiltà ed educazione. Al termine del confronto igialloblùlasciato momentaneamente i propri vessilli, si sono rimboccati le maniche ecompletamenteda bicchieri, carta ed altri rifiuti ilnelassistito alla partita. "Siamo stati ospitati in maniera cordiale e accogliente, trovando questo impianto pulito e ci sembra doveroso lasciarlo nelle medesime condizioni quando dobbiamo uscire" è stata la frase e un gesto di grande civiltà e rispetto, da parte della tifoseria di ...

Proprio nel week-end in cui la leggenda di Gigi Riva è stata onorata con un minuto di silenzio su tutti i campi professionistici, allo stadio `Dei Marmi` di Carrara.Disordini e scontri tra tifosi e forze dell'ordine al termine della partita Turris-Messina giocata ieri sera e valida per il campionato di serie C. (ANSA) ...