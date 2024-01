Serie A | l’Atalanta si reinventa per sorprendere ancora l’Europa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 gennaio 2024) 2024-01-29 12:22:02 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: No è Atalanta che nell’edizione pandemica ha sfiorato la semifinale di Champions League… e non è quella squadra poco pubblicizzata che ha sorpreso il mondo segnando quattro gol a partita… ma Questa Atalanta di Gian Piero Gasperini ha cambiato formula, si èta ed è una squadra molto pericolosa. Essendo quarta inA, è in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Europa League. Trascorrono davvero un buon anno… senza attirare troppa attenzione. “Ho chiesto di rinforzare la squadra per alzare il livello… ovvero di guardare al futuro facendo crescere i talenti. La società ha fatto quello che poteva. “Poi bisogna avere il coraggio di inserire i giovani… ma non posso sempre andare contro i miei giocatori più esperti”, aveva dichiarato qualche mese ...