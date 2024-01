Serie A | la Roma prende Angelio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 30 gennaio 2024) 2024-01-29 12:28:03 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: EÈ spagnolo il primo ingaggio dell’era De Rossi a: Angelo. Lato di Coristanco Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia. Secondo fonti non ufficiali si tratta di circa 5-6 milioni di euro. Ha rotto il prestito al Galatasaray, dove giocava poco, per confermare il suo trasferimento inA dalla Bundesliga. Questo è il nono club nella carriera di. Dopo un grande impatto al Lipsia, ha perso importanza nella sua terza stagione ed è finito in prestito all’Hoffenheim, dove ha disputato una grande stagione con 12 assist distribuiti. Al Galatasaray, però, non è andata bene. Il calciatore è atterrato aquesto lunedì mattina mentre ‘La Loba’ era a Salerno per disputare la sua partita di ...