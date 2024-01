Serie A | la classifica aggiornata dopo la 22ª giornata | Inter di nuovo prima!

La Roma vince contro la Salernitana, nel match valido per la 22esima giornata. La squadra di De Rossi sale a quota 35 punti e supera Fiorentina e Lazio. La Salernitana resta all'ultimo posto a quota 1 ...Seconda vittoria in due partite da allenatore per De Rossi che ha guidato la Roma nel successo 2-1 in casa della Salernitana per la 22a giornata di Serie A. All'Arechi i giallorossi hanno sofferto per ...I giallorossi passano con le reti di Dybala e Pellegrini, inutile la rete di Kastanos. Roma che si porta a 35 punti in classifica e al quinto posto. Il Torino è a soli tre punti dall'Europa.