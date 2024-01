Sensi-Leicester | ci siamo quasi anche con l’Inter! Durata contratto

(Di martedì 30 gennaio 2024) Stefanoè sempre più vicino alCity dopo una lunga trattativa tra il club inglese e l’Inter. I dettagli.DEL– Fabrizio Romano ha scritto su Twitter che ildi StefanoalCity sarà valido fino a giugno 2025, visto che è stato trovato un accordo al 100% sui termini personali. Inoltre il giornalista ha spiegato che cicon l’Inter a seguito di una lunga trattativa. Fonte: Twitter Fabrizio Romano Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Sono questi (probabilmente) gli ultimi giorni di Sensi all’Inter, dopo quattro anni e mezzo segnati dagli infortuni. La formula per il trasferimento ... (inter-news)

Il calciomercato sta entrando nelle sue battute conclusive e nel rush finale in casa Inter c'è ancora da sbloccare la situazione... (calciomercato)

Sensi è ormai a un passo dal dire addio all’ Inter . Il centrocampista nerazzurro è stato scelte da Maresca come rinforzo per il Leicester City, che ... (inter-news)

Il Leicester e l’Inter hanno trovato l’intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Stefano Sensi alle Foxes: ecco le cifre Stefano Sensi ... (calcionews24)

Non ci sono dubbi sull’addio di Stefano Sensi all’Inter. La trattativa con il Leicester è in via di definizione e l’ufficialità del trasferimento dovrebbe arrivare nelle prossime ore. I due club, ...Sensi può finire la sua esperienza all’Inter nella giornata di oggi. Il centrocampista è da giorni un obiettivo del Leicester City, che presume di concludere già nelle prossime ore l’operazione. Tutto ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...