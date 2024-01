Sempre più vicini all' uomo-robot | impiantato il primo Neuralink su un umano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il futuro iper-tecnologico èpiù vicino? “Ilimpianto diè stato fatto su un essere. Si sta riprendendo bene. I risultati iniziali mostrano un promettente rilevamento dei picchi neuronali”, l'annuncio su X di Elon Musk.è la società di impianti cerebrali che fa capo al numero di Tesla: l'azienda mesi fa ha annunciato che avrebbe iniziato a reclutare volontari per una sperimentazione clinica per testare il suo dispositivo, una "interfaccia cervello-computer" per captare l'attività elettrica dei neuroni e convertire tali segnali in comandi per controllare un dispositivo esterno. Lo scopo di utilizzo è principalmente medico, per consentire alle persone paralizzate di controllare un cursore o una tastiera con il solo pensiero. "Siamo entusiasti di condividere ...