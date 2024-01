Selvaggia Lucarelli | “Ilary Blasi è una parac**la | ha capitalizzato l’infelicità”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 gennaio 2024)torna a intervenire sul caso di gossip più chiacchierato dell’ultimo anno: la fine del matrimonio tra Francesco Totti e. E lo fa con un appuntito articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano in cui analizza la “strategia di separazione” portata avanti dalla showgirl. Il titolo dell’articolo dice molto: “non è affatto una stupida, ma una gran paracula”. Il riferimento è chiaramente al libro firmato dain uscita per Mondadori, dal titolo “Che stupida”. Secondo, la strategia della conduttrice Mediaset nasce dopo l’intervista rilasciata da Totti nel dicembre 2022 al Corriere della Sera, in cui l’ex capitano della Roma disse di non aver tradito lui per primo e parlò dei reciproci dispetti sui Rolex e le borsette. A quel ...