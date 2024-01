Selvaggia Lucarelli | attacco choc ad Ilary Blasi | la verità dietro il libro

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 gennaio 2024) Personaggi tv.: lail– C’è grande attesa per l’uscita deldi«Che stupida», in cui la conduttrice racconta la fine del matrimonio con Francesco Totti. Edita da Mondadori, la biografia segue il documentario Unica su Netflix in cui la showgirl tra le lacrime ha parlato del presunto tradimento che ha portato alla rottura con l’ex capitano della Roma. Oggisul Fatto Quotidiano ha scritto una non-recensione del volume, confessando di non averlo ancora letto, ma parlando della “strategia di separazione” della. (continua a leggere ...