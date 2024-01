Sella | una sconfitta che riapre ogni discorso Perdendo a Cividale rischia il decimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Fuori tra i fischi e ora di nuovo nei guai. In questa stagione della Benedetto, la parola calma non è contemplata. Sono bastati 40 minuti per dimenticare le due belle vittorie contro Nardò e Fortitudo, che hanno dissolto tutto l’entusiasmo che si era creato attorno alla piazza subito dopo derby il vinto, tra canti, balli e salti che preannunciavano un finale di stagione regolare in crescendo. A riportare tutti coi piedi per terra ci ha pensato Orzinuovi, fino a domenica pomeriggio il secondo peggior attacco di tutta la Serie A2 (con appena 64.6 punti segnati per partita) e che invece in serata ha letteralmente banchettato alla Baltur Arena, segnandone 96, 30 dei quali nell’ultimo quarto, quello in cui ci si sarebbe aspettati almeno una reazione da parte della. Un sussulto, toccato il -17, i biancorossi lo hanno anche avuto, ma fin troppo blando, specialmente ...