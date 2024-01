Segre | insensato condannare il “male assoluto” e non la catena che lo ha reso possibile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Milano – La senatrice a vita Liliana, è intervenuta oggi all'incontro dedicato alla memoria della deportazione dalla stazione di Milano organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Milano e il Memoriale della Shoah di Milano."il '’ senzalache lo hanon avrebbe senso” ha detto la senatrice nel suo discorso. "Dato che si è giustamente parlato di '’ penso che occorra riflettere sul fatto che non si arriva così un giorno, per caso, a un '’ - ha aggiunto -. Ci si arriva attraverso un lungo percorso, nel quale ogni passaggio è funzionale a rendere, a ...