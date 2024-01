“Se non siete interessati | mi alzo e me ne vado…” | il sindacalista Usb Rizzo riprende i senatori ‘chiacchieroni’ durante l’audizione sull’Ilva

(Di martedì 30 gennaio 2024) “Posso continuare…?”. Ildell’Usb Francescosi interrompe all’improvviso, mentre parla della crisi dell’Ilva e del dramma dei 20mila posti di lavoro a rischio. Intorno a lui ha notato che diversidella commissione Industria, dove i sindacati sono stati convocati per le audizioni sul decreto varato dal governo in vista dell’amministrazione straordinaria, continuano a chiacchierare. Qualcuno – fuori microfono – lo invita a continuare, mainsiste: “Ho visto che nonquasi interessanti, se no mie me ne vado”. E ha quindi puntualizzato: “Uno viene qua per farsi ascoltare e invece voi parlate tra di voi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

