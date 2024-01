Se la Juve si spegne non la aiuterà neanche il calendario amico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Con il senno di chi prevede il futuro (i soliti esperti di calcio) le fatiche della Supercoppa sarebbero affiorate, nelle squadre che vi avevano preso parte, soprattutto in questa terza giornata del girone di ritorno del nostro campionato, quindi immediatamente dopo la manifestazione. É successo invece l'esatto contrario anche perchè a dimostrare segni di stanchezza (?) è stata piuttosto lantus che non aveva preso parte al quadrangolare. Fiorentina e Inter , molto pimpanti, si sono infatti affrontate al Franchi dando vita ad uno scontro dove emergeva tecnica e agonismo, con l'Inter che vinceva 1-0. Una bella partita che poteva finire in pareggio 1-1 se Gonzalez non si fosse fatto parare il rigore da Sommer , ma anche 2-0 a favore di Inter, tante erano le occasioni maturate nell'arco dei 90'. Che riportava in testa alla classifica la squadra nerazzurra a + 1 sulla ...