Scuole tirate a lucido per gli ultimi open day | oggi si va a caccia dello studente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024)giorni didays nelled’Italia. Il 10 febbraio si chiudono le iscrizioni e ogni istituto dovrà tirare le somme: quanti iscritti, quante classi, quanti insegnanti e Ata perdenti posto o quanti nuovi posti in organico, per attrezzarsi al meglio per un nuovo anno scolastico. Laboratori tirati a lustro per le visite dei genitori forse torneranno alla sciatteria dell’utilizzo quotidiano, tablet e diavolerie elettroniche per impressionare i futuri clienti funzioneranno sempre meno, anche il sorriso dei docenti sembrerà più tirato e la benevolenza del/la dirigente meno incoraggiante di quanto sembrasse quando decantava le meraviglie della sua scuola accogliendo le famiglie nell’atrio o nella palestra. Il calo demografico ha trasformato il personale motivato – quello che tiene di più al buon nome della scuola in cui lavora – ...