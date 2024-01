Scontri dopo Turris-Messina | revocati arresti per tre ultras

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tribunale di Torre Annunziata (giudice Ernesto Aghina) a fronte della richiesta dei domiciliari formulati dalla Procura ha disposto l’obbligo di firma per due dei tredella(difesi dall’avvocato Emilio Coppola) ieri arrestati in differita con l’accusa di avere preso parte aglitra tifosi e forze dell’ordine scoppiatil’incontro di calcio tra lae il(di serie C, finita 2 a 2) dello scorso 27 gennaio. Per un altro tifoso, anch’egli arrestato i differita, la misura cautelare (per un quarto ultrà minorenne si sta procedendo separatamente). Il giudice non ha convalidato il provvedimento relativamente alla contestazione del ferimento di quattro carabinieri e al danneggiamento di un’auto di servizio. L’autorità ...

Il Tribunale di Torre Annunziata (giudice Ernesto Aghina) a fronte della richiesta dei domiciliari formulati dalla Procura ha disposto l'obbligo di firma per due dei tre ultras della Turris (difesi da ...