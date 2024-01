Sci | Cdm | Gut-Behrami domina gigante Kronplatz e Goggia quinta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen. - (Adnkronos) - Seconda manche emozionante quella delfemminile sulla Erta di San Vigilio di Marebbe, che ha visto il trionfo di Lara Gut-, apparsa molto solida come si era già visto nel week-end ampezzano. Con 2'00?64, Gut-ha lasciato ad 1?09 la coppia Alice Robinson e Sara Hector, appaiate al secondo posto, lasciando sotto il podio la norvegese Ragnhild Mowinckel. Poi il quinto, ottimo, posto di un'arrembante Sofia, partita nella seconda manche con grande determinazione che le ha permesso di far registrare il secondo tempo di manche per recuperare tre posizioni rispetto alla prima frazione e chiudere al quinto posto finale con 1?39 di ritardo. Lanon raggiungeva il quinto posto neldalla gara di Soelden 2016, mentre successivamente ha saputo conquistare 5 podi nella specialità, l'ultimo a Kranjska Gora nel 2018. “Sono molto contenta – ha detto la-, l'unica cosa che ho da rimproverarmi è l'ultima parte della prima manche. In questa seconda mi sono detta ‘io ci provo' e mi sono buttata giù attaccando al massimo. Quando sono arrivata al traguardo e ho visto che ero prima mi sono tolta un peso. Era da tre anni che non ero su questo livello. Sono contenta di essermi espressa sui livelli del passato. E' stato il frutto di un lavoro enorme che ha pagato”. Al sesto posto si piazza Federica Brignone, che perde una posizione rispetto alla prima manche e chiude con 1?45 di svantaggio. Perde quattro posizioni nella seconda anche Marta Bassino, chiudendo al decimo posto a 2?36 dall'elvetica. Una buona prova di squadra comunque per le azzurre, che chiudono in tre nelle top 10 e piazzano anche Roberta Melesi al 14/o posto con 2?68 di svantaggio e Asja Zenere al 16/o a 2?80. Punti anche per Elisa Platino 26/a a 3?78. “In questo momento – ha detto la Brignone – va che quando cerco solo le migliori sensazioni sono veloce, mentre quando voglio metterci la grinta e come se frenassi lo sci. Anche oggi, ero convinta, ero aggressiva, volevo spingere lo sci. Però ho fatto di nuovo errori e non riesco ad essere così veloce come lo ero ad inizio stagione. Adesso valuterò cosa fare giorno dopo giorno”. La classifica di specialità vede in testa Gut-con 585 punti contro i 500 di Brignone e i 452 di Hector. Balzo in avanti della ticinese nella generale dove raggiunge quota 1114 contro i 1209 di Mikaela Shiffrin, ferma per un leggero infortunio. Al terzo posto c'è sempre la Brignone con 878 punti.