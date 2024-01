Sci alpino | Sara Thaler sfiora il podio nella discesa dei Mondiali Junior Victoria Olivier beffa tutte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arrivano una grande sorpresafemminile valevole per i Campionatiin corso di svolgimento a Portes du Soleil – Haute Savoie (Francia). Sulla pista transalpina quando tutto sembrava portare verso il successo di Malorie Blanc, e la medaglia di bronzo per la nostra, è arrivata(pettorale numero 30 sulle 35 atlete iscritte) a far saltare il banco. L’austriaca, infatti, ha concluso con il tempo di 1:09.39ndo, senza mezzi termini, la svizzera Malorie Blanc per appena un centesimo. A questo punto ilviene completato dalla finlandese Rosa Pohjolainen (pettorale 23) terza a 40 centesimi. Si ferma, quindi, ai piedi della nostra ...