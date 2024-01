Sci alpino | da Giorgia Collomb a Vicky Bernardi | l’Italia inizia a vedere dei possibili ricambi a Goggia e Brignone

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nelle ultime stagioni si è sempre parlato di uno generazionale complicato nel mondo dello scifemminile italiano. Sostituire campionesse del calibro di Sofiae Federicaè quasi impossibile, ma all’orizzonte si cominciano ad intraqualche ragazza che può cominciare a far sperare in maniera molto positiva lo sport azzurro.sta brillando in maniera scintillante alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon. Una spedizione straordinaria quella azzurra, visto che addirittura il nostro paese può addirittura vincere il medagliere. Un contributo importante è stato dato proprio dallo scifemminile, dove sono arrivate due medaglie d’oro con Camilla Vanni (oro in superG) e(oro ...

La coppia d'oro del movimento conquista la prima gara della tappa italiana sull'Olympia delle Tofane, con Vozza e Sabidussi seconde tra le donne. Mercoledì in scena ...Un inizio settimana incredibile per oltre settanta studenti delle scuole secondarie Don Milani, Manzoni, Mercalli, Sant'Ambrogio e Candia di Seregno che hanno preso parte ai Giochi Studentesch di Sci ...La Coppa del Mondo si sposta in Svizzera per tre intensi giorni di gare, mentre a Bormio riparte la Youth World Cup con una Sprint e una Staffetta mista. Al via la storica ...