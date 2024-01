Schiaffi al disabile sul pulmino | condannato il conducente Non aveva neppure la patente

(Di martedì 30 gennaio 2024) Prato, 30 gennaio 2024 – Lo ha preso ae gli ha sferrato un pugno sul volto perché "era troppo agitato". Peccato che la vittima fosse una persona, all’epoca trentunenne, Francesco Morelli, la cui "agitazione" era dovuta al suo stato fisico. L’uomo infatti era affetto da una forma grave di autismo. A picchiarlo in volto, senza che lui potesse reagire, è stato l’autista deldi un’associazione pratese che lo stava accompagnando in una struttura che si prende cura di persone disabili a Quarrata. Il, pratese di 65 anni, è statoin primo grado dal tribunale di Pistoia a un anno di reclusione per lesioni nei confronti del. Lui e l’associazione per la quale lavorava, convenzionata con il Comune di Prato al trasporto disabili, sono stati ...

