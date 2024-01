Scherma | solo quattro spadisti azzurri in tabellone a Doha

(Di martedì 30 gennaio 2024) Si sono completate anche le qualificazioni maschili al Grand Prix di spada a. Inci saranno solamente, tre dei quali erano già presenti per via della loro posizione nel ranking mondiale (Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo). A loro si è aggiunto Marco Paganelli, unico italiano superstite dagli assalti di qualificazione. Lo spadista piemontese aveva chiuso la fase a gironi con tre vittorie e due sconfitte, riuscendo poi a superare due assalti preliminari, battendo prima il lussemburghese Giannotte per 15-12 e poi il francese Allegre con il punteggio di 15-10. Sono, invece, stati eliminati gli altri: Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, William Sica, Luca Diliberto e Gianpaolo Buzzacchino. Domani si terranno gli ...

Giorgia Bedeschi rappresenterà la Fondazione Bentegodi ai Campionati del Mediterraneo di scherma under 15 e 17. Sei sono state le italiane costrette a disputare gli assalti preliminari, e solo due sono riuscite a sopravvivere: Sara Maria Kowalczyk e Giulia Rizzi. La prima ha superato nettamente la colombiana ...