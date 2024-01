Scappa in Moldavia con la figlia di 5 anni | assolta dall’accusa di sottrazione internazionale di minore

(Di martedì 30 gennaio 2024)perché il fatto non costituisce reato. Questo il pronunciamento del giudice Beatrice Purita nei confronti di V.Z., moldava di 40, accusata didi minori perché, nel novembre 2017, erata nel suo paese d’origine portando con sé la sua bambina, che all’epoca aveva 5. Il marito, camionista rumeno di 48, era tornato a casa una sera dal lavoro, nella Bassa Bergamasca, e non aveva trovato più nessuno, né la donna né la piccola, imbarcatesi su un volo per lasenza avvertire nessuno. Nella scorsa udienza aveva testimoniato la sorella della donna e aveva prodotto l’esito di una visita effettuata da V.R. al pronto soccorso nel 2015 che certificava un ematoma provocatole da “persona nota”, ovvero il ...

Allontanatosi da casa, ritrovato dai carabinieri un 18enne moldavo. La madre era rimasta a casa ad attendere il figlio, ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...(Adnkronos) – E' stato ritrovato senza vita un bambino di 9 anni di origine moldava che si era allontanato da una comunità del torinese. Per cause ancora in corso… Leggi ...