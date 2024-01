Scalvini | l'interesse dell'Inter e le sirene dall'estero | la posizione dell'Atalanta e cosa cambia dopo il rinnovo

Giorgio Scalvini e i colori dell'Atalanta cuciti addosso. Il rinnovo era nell'aria ormai da tempo, il prolungamento fino al 2028 (un anno in più rispetto alla precedente scadenza, 2027) è arrivato ...Alle 15 ci sarà la sfida Atalanta- Udinese valida per la 22ª giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali: Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, ...In contemporanea si rinnovano i contratti, una strategia che ha una doppia valenza. Qualche giorno fa Ruggeri ha prolungato il suo al 2028, così come a dicembre Scalvini, a cui nell’occasione è stato ...