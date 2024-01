Santi Francesi | in pre-save L’amore in bocca | brano in gara a Sanremo 2024

(Di martedì 30 gennaio 2024) È disponibile da oggi per il pre-in, ilcon cui idebuttano inal Festival diÈ disponibile da oggi per il pre-in, ilche i(Alessandro Des e Mario Francese) porteranno inalla 74° edizione del Festival della Canzone italiana pubblicato da Epic Records/Sony Music Italy. Il duo di Ivrea ha conquistato l’accesso al palco dei Big dopo aver superato lo scorso dicembre la selezione finale diGiovani con ilOcchi Tristi e come già annunciato per la serata delle cover, che si ...

L’amore in bocca è il titolo del brano con cui i Santi Francesi parteciperanno in gara al Festival di Sanremo 2024 Dopo aver emozionato e ... ()

Conosciuti per aver vinto l’edizione 2022 di X Factor grazie anche all’aiuto di Rkomi, loro giudice, i Santi Francesi sono una novità assoluta per ... (dilei)

Gli artisti in gara I tre giovani che hanno ottenuto un posto in gara tra i Big sono: Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. In gara tra i big Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, ...