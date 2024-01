Sant’Agnello | il 5 febbraio incontro con Catello Maresca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 52024 asi terrà la presentazione del libro “Lo Stato vince sempre” del Magistrato, da anni impegnato in prima linea nella lotta contro la mafia, il pm che ha firmato la fine della latitanza di Michele Zagaria nel 2011. L’appuntamento è alle 10:00 presso l’MSC Sporting Club e, per il taglio significativamente educativo dell’evento, saranno presenti delegazioni di studenti degli Istituti scolastici della Penisola Sorrentina. Dopo l’indirizzo di saluto del Sindaco del Comune diAntonino Coppola, dialogherà con l’autore il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Vincenzo Iurillo. Interverrà, inoltre, la referente per le attività sociali di “MareNostrum” di Archeoclub D’Italia, Francesca Esposito, che presenterà il ...