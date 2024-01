Sanremo | l’hair stylist Campagnuolo ritorna nel back stage del festival

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Anche quest’anno Artestyle Parrucchieri è stato nuovamente selezionato come uno degli Hairufficiali della 74esima Edizione del “di”. Un appuntamento imprescindibile da vivere, guardare e ascoltare per il talento nostrano conosciuto per la realizzazione di colori di tendenza, acconciature e tagli glamour per chi desidera valorizzare il proprio look. Stile, fascino ed eleganza, L'articolo Teleclubitalia.