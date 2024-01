Sanremo | casa mia E vi dico chi vincerà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dal 1992 è una presenza fissa al Festival die anche quest’anno ha le valigie già pronte per trasferirsi davanti al teatro Ariston nei giorni cruciali della kermesse canora. Daniele Bolla, 60 anni, speaker radiofonico, attore e presentatore, ha una vera e propria passione per il Festival. Negli ultimi 30 anni è sempre stato aper intercettare cantanti e vip. "Da martedì prossimo sarò a– racconta Bolla –, cercherò di raccontare il Festival provando a raccogliere quante più testimonianze possibili. Bisogna essere scaltri e abili a prendere la posizione migliore, con astuzia ed esperienza, sempre senza essere maleducati". In più di 30 anni hai intervistato tantissimi nomi noti. Iniziamo dal simbolo di, Pippo Baudo. "Quando presentava il festival in una sola giornata lo intervistai ...