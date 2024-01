Sanremo 2024 | tutti i testi delle canzoni in gara

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ecco30inal Festival di, tanto amore ma anche racconti autobiografici, riferimenti all’attualità e introspezione A una settimana esatta dall’inizio del Festival diecco itrentainalla kermesse. Domina l’argomento sentimentale, più incline a quello di storie finite che di amori in corso. Pochi riferimenti sociali se non il bullismo con BigMama, l’immigrazione con Ghali e Dargen D’Amico, il disagio generazionale con i Bnkr44 e La Sad e la figura della donna nel brano di Fiorella Mannoia. Alessandra Amoroso – Fino a qui Roma dorme Per miracolo Le sue piazze I suoi caffè Caramelle ...