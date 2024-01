Sanremo 2024 | Mediaset evita la controprogrammazione e scommette su Terra Amara

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di martedì 30 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Pier Silvio Berlusconi lo aveva già preannunciato: “. È il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Per quanto riguarda il Festival non ci sarà dunque alcuna, bensì una programmazione continua”. Dopo la scelta suicida dello scorso anno in cui alla finale diè andata in onda su Canale 5 la consueta puntata di C’è Posta per Te, per questo Festivalla rete del Biscione ha scelto di giocare una partita più scaltra – ...