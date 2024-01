Sanremo 2024 | le 5 sorprese meno probabili secondo Sisal

(Di martedì 30 gennaio 2024) Mentre ci avviciniamo alla 74° edizione di, gli esperti dici regalano uno sguardo audace sulle situazioni, insomma le, che potrebbero verificarsi sul palco del festival. Eccovi quindi le 5 situazioni più insolite che,, difficilmente si materializzeranno: Il ritorno trionfale dei Ricchi e Poveri dopo 40 anni Nonostante il fervore nostalgico sui loro ascolti streaming, la vittoria dei Ricchi e Poveri è considerata un vero e proprio miracolo, quotata a 100,00. Dopo 12 partecipazioni, l’edizione del 1985 rimane la loro unica vittoria, e sembra che il destino non sia ancora propizio. Anche per Fred De Palma, con la sua canzone “Il cielo non ci vuole”, le quote lo relegano all’ultima posizione a 2,75. Leggi anche: ...

A Sanremo 2024 Ghali desiderava duettare con il brano "Italiano vero", ma Nino D'Angelo ha declinato il suo invito. In occasione della serata delle cover al Festival di Sanremo 2024, in programma per ...Fino a qui è il titolo che Alessandra Amoroso ha scelto per il suo brano in gara a Sanremo 2024: scopriamo il significato della canzone ...