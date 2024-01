Sanremo 2024 | Giovanna Civitillo debutta su Radio 2

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 30 gennaio 2024)(IG)Citivitillosu2 in occasione del Festival di. Dopo essere stata inviata per La Vita in Diretta e conduttrice di PrimaFestival di due anni fa, l’ex “scossa” e moglie di Amadeus è pronta a raccontare anche quest’anno il Festival, in un modo ancora diverso: in2 è di nuovo laufficiale della kermesse e per l’occasione ha ingaggiato la; sarà come sempre aal fianco del marito ma condurrà anche La Versione delle Due con le “titolari” Andrea Delogu (con lei a) e Silvia Boschero (negli studi di Roma). Il programma andrà in onda ogni giorno dalle 13.45 alle 16. La ...