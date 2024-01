Sanremo 2024 | ex ballerini di Amici nel cast

Non è la prima volta che un cantante Indie calca il palco di Sanremo . Da Fulminacci a Giovanni Truppi, passando per Lo Stato Sociale, il festival ha ... (dilei)

Il settantaquattresimo Festival di Sanremo si svolgerà come sempre al Teatro Ariston dal 6 a 10 febbraio con la conduzione di Amadeus per il quinto ... (infobetting)

È con La rabbia non ti basta che BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone) calca per la prima volta il palco del Festival di Sanremo . E ha deciso di ... (funweek)

Conosciuti per aver vinto l’edizione 2022 di X Factor grazie anche all’aiuto di Rkomi, loro giudice, i Santi Francesi sono una novità assoluta per ... (dilei)

Ospite a Sanremo «Non lo so, non ne ho idea. Conoscendomi, non ci vado… Ballare, cantare, non sono cose che fanno per me». Lunga vita a Jannik Sinner, e se poi riuscirà davvero a resistere alle press ...Vincitrice di Sanremo Giovani, Clara Soccini esordisce tra i big di Sanremo 2024 con “Diamanti grezzi”. Cantante, modella e attrice, classe 1999, Clara si è avvicinata da giovanissima al mondo della m ...Dalla moda alla musica, da Mare Fuori al Festival di Sanremo. Per Clara il 2023 è stato un anno di svolta e “la partecipazione al festival è l’incoronazione di un periodo di grande cambiamento”.