Sanremo 2024 | Diodato con ‘Ti muovi’ | carriera | amori | cinema

(Di martedì 30 gennaio 2024)è uno dei cantautori più amati della scena pop contemporanea, pieno di talento e capace di scrivere e interpretare pezzi molto intensi. Ci sarà anche lui in gara a, dal 6 al 10 febbraio, con la canzone ‘Ti. Biografiaè il cognome di questo artista. Il suo nome proprio è Antonio. È nato ad Aosta nel 1981, ma è cresciuto a Taranto. È molto legato alla sua città e alla sua terra. I suoi primi lavori sono stati in Svezia, a Stoccolma, dove ha collaborato a una compilation lounge con alcuni dj. Tornato in Italia, si è laureato al Dams a Roma. I suoi singoli: - ‘Amore che vieni amore che vai’ - 2013 - ‘Ubriaco’ - 2014 - ‘Babilonia’ - 2014 - ‘Se solo avessi un altro’ - 2014 - ‘I miei demoni’ - 2014 - ‘Eternità’ - 2014 - ‘Mi si scioglie la bocca’ - 2016 - ‘Di questa ...