Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Tutto qui” di Gazzelle

(Di martedì 30 gennaio 2024)si presenta al 74° Festival dicon il branoqui, che parla «di un rapporto d’amore, inteso come voglia di condividere i momenti della vita insieme». https://spettacolo.periodicodaily.com/ecco-i-30-big-in-gara-a-/ “qui” didi F. Pardini () – F. Nardelli – F. Pardini () Ed. Maciste Dischi/Sony Music Publishing (Italy) – Milano Lo so che sei stancaLo sono anche ioSembriamo due pandaAmore mioEd ogni mattina ti svegli e pensi“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”Ma chiamami quando riatterri sul mondo perchéMi stringo un po’ e sposto un po’ di meVorrei guardare il passato con teAddosso al muro col proiettoreViverlo insieme un minuto anche ...

Sarà un Sanremo 2024 anche di esordi. Tra questi, vi sarà quello del romano Gazzelle , che porterà per la prima volta sul palco dell’Ariston una sua ... (zon)

In attesa di vedere Clara sul palco dell’Ariston, scopriamo il testo del suo brano “Diamanti grezzi“, di A. La Cava – C. Soccini – F. Catitti – A. ... (zon)

Fred De Palma si presenta al 74° Festival di Sanremo con il brano Il cielo non ci vuole, che parla «di un amore travagliato, fatto di sofferenze, ... ()

Sarà un Sanremo 2024 anche di esordi. Tra questi, vi sarà quello del romano Gazzelle, che porterà per la prima volta sul palco dell’Ariston una sua canzone. Si tratta di “Tutto Qui”, dolcissima ...Dargen D’Amico ha parlato di cosa significhi per lui poter partecipare al Festival di Sanremo, dove sarà in gara con “Onda alta” dopo il debutto nel 2022 con “Dove si balla” ...Tra i partner dell'emittente, CdC RAEE e CDCNPA lanciano nella settimana del Festival il progetto “La Raccolta Gira l’Italia” ...