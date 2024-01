Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Tuta gold” di Mahmood

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024)si presenta al 74° Festival dicon il brano, che racconta «la vita di periferia con immagini concrete, e non senza ironia». https://spettacolo.periodicodaily.com/-al-festival-di--con-/ “” didi J. Ettorre – A. Mahmoud – F. Catitti – J. Ettorre – A. Mahmoud Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Milotic/Jet Music Publishing – Milano – Bologna Se partiròA Budapest ti ricorderaiDei giorni in tenda quella moonlightFumando fino all’albaNon cambieraiE non cambieròFottendomi la testa in un nightSoffrire può sembrare un po’ fakeSe curi le tue lacrime ad un raveMaglia bianca, oro sui ...