Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Tu no” di Irama

(Di martedì 30 gennaio 2024)si presenta al 74° Festival dicon il brano Tu no, che parla «dell’assenza, del senso di mancanza, della perdita di qualcosa o di qualcuno, che si vorrebbe ancora avere, ma che rimane solo un ricordo». https://spettacolo.periodicodaily.com/ovunque-sarai--il-ritorno-del-cantante/ “Tu no” didi F. M. Fanti – G. Nenna – E. Mattozzi – F. Monti – G. Colonnelli Ed. Thaurus Publishing/Maira/Iris Flower – Milano Ma tu noTu noTu noTu noQuando non c’eriE non stavo in piediAvrei voluto aggrapparmi a un ricordoSoltanto per vivereE griderò forteMa non starò meglioCado ma in fondo me lo meritoIl fondo è così gelidoNoTu noTu noTu noTu sorrideviCercavi un modo per proteggermiPerò non c’eriQuando volevo che tu fossi quiBastasseSolo una stupida canzone per riuscire a ...