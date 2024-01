Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Ricominciamo tutto” di Negramaro

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024)si presentano al 74° Festival dicon il brano, che descrive «una fuga al mare per ricucire un amore ferito». https://spettacolo.periodicodaily.com/ecco-i-30-big-in-gara-a-/ “” didi Giuliano SangiorgiEd. Sugarmusic/Sangiorgi Edizioni Musicali/ Casa 69 Edizioni Musicali – Milano – Copertino (LE) Quanto tempo ti manca per esser pronta?Io sono sotto che ti aspetto,Così ti porto al mare.Quanto è passato dall’ultima voltaChe mi hai detto, sì, mi hai detto,Che ti manca il saleChe brucia le ferite?E sulla pelle, tra i capelli, sulla tua bocca,Eravamo ghiaccio che si scioglie in mezzo al nulla,In mezzo a tutta quella neve:Dio, ...