Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Onda alta” di Dargen D’Amico

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024)si presenta al 74° Festival dicon il brano, che racconta «la drammatica storia dei migranti, che affrontano i pericoli di un viaggio in mare, per cercare una vita migliore o, semplicemente, per poter mangiare». https://spettacolo.periodicodaily.com/-d-amico-in-gara-a-/ “” didi Cheope – J. M. L.– G. Fazio – S. Marletta – E. Roberts – J. M. L.– G. Fazio – S. Marletta – E. RobertsEd. Edizioni Curci/Music Union/Giada Mesi/ Visionary Sapiens Publishing – Milano ‘O sentimentoC’è chi mi chiamaFiglio di puttanaChe c’è di ...