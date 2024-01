Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Mariposa” di Fiorella Mannoia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024)si presenta al 74° Festival dicon il brano, che dipinge un «ritratto complesso e sfaccettato di un personaggio femminile dai contorni quasi mitologici e che contiene ogni donna mai vissuta. E’ un omaggio al coraggio delle donne». https://spettacolo.periodicodaily.com/padroni-di-niente-il-nuovo-singolo-di-/ “” didi Cheope – F.– C. Di Francesco –F. Abbate – M. Cerri – C. Di FrancescoEd. Universal Music Publishing Ricordi/Dodo Music Italia/ Iansà Ed. Mus./Edizioni Curci/Warner Chappell Music Italiana Milano – Roma – Milano Sono la strega in cima al rogoUna farfalla che imbraccia il fucileUna regina ...