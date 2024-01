Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “L’amore in bocca” di Santi Francesi

Ricchi e Poveri si presentano al 74° Festival di Sanremo con il brano Ma non tutta la vita, che rappresenta «un invito a non rinviare, a lanciarsi ... (spettacolo.periodicodaily)

ai vertici provinciali e cittadini delle forze dell’ordine e alla Rai per individuare le misure di sicurezza durante il Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio. In particolare, ...Tv Sorrisi e Canzoni dedicherà al Festival di Sanremo tre numeri speciali, con una tiratura esclusiva complessiva di 1 milione e mezzo di copie. Il primo numero, in edicola dal 30 gennaio, con in ...Diodato si presenta a Sanremo 2024 con "Ti muovi", brano scritto da lui stesso. Sanremo 2024, cantanti, conduttori, canzoni, scaletta: tutto quello che vedrete dal 6 febbraio ...