Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma

(Di martedì 30 gennaio 2024)Desi presenta al 74° Festival dicon il brano Ilnon ci, che parla «di un amore travagliato, fatto di sofferenze, rimpianti e promesse che cerca di resistere a tutto». https://spettacolo.periodicodaily.com/ecco-i-30-big-in-gara-a-/ “Ilnon ci” diDedi J. Ettorre – F. Palana – J. Boverod – J. EttorreEd. Universal Music Publishing Ricordi/Jet Music Publishing/ MZ Management/Platinum Squad Independent Label/Hydea Milano – Bologna – Milano Mi hai dato un bacio sopra la boccaCome se fosse stata davvero l’ultima voltaUna storia finisce se non c’è nessunoChe la raccontaMi guardi come se il futuro fosse ...

Dargen D'Amico ha parlato di cosa significhi per lui poter partecipare al Festival di Sanremo, dove sarà in gara con "Onda alta" dopo il debutto nel 2022 con "Dove si balla"