Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Fragili” di Il Tre

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il Tre si presenta al 74° Festival dicon il brano, che parla «delletà che ognuno ha, del bisogno di imparare ad accettarsi, per evitare di far soffrire gli altri, nella vita come nell’amore». https://spettacolo.periodicodaily.com/ecco-i-30-big-in-gara-a-/ “” di Il Tre –di G. L. Senia – I. Sinigaglia – G. Di Mario –P. Zou – F. M. Aprili – G. L. SeniaEd. Bgg/Sugarmusic/Di Mario Giorgio – Roma – Milano – Roma Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisciHo dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zittiTu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculoInvece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristiMa se un giorno il vento, ti portasse ...