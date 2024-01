Sanremo 2024 – Ascolta e leggi il testo “Click boom!” di Rose Villain

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 gennaio 2024)si presenta al 74° Festival dicon il brano, che descrive «come ci si sente ad amare». https://spettacolo.periodicodaily.com/ecco-i-30-big-in-gara-a-/ “” didi D. Petrella – R. Luini – D. Petrella – A. FerraraEd. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/Sugarmusic/ Me Next/Cash and Carter – Milano – Napoli – Milano Non riesco più ad essere lucidaIl cuore parla e dice stupidaE ti rincorro per la stradaAnche se è vuota e buiaSe non m’importa di teNon m’importa di mePiove sopra una lacrimaPerché ho bisogno di teGiuro stavolta è l’ultimaTi ho fatto entrare nel mio disordineSenza di te non ho ...