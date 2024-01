Sanità | Lupi | ‘stop a finanziamenti Oms sarebbe grave errore’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – ?Il nostro Paese ha il dovere di investire sulla Salute e continuare a finanziare l?Oms. Dall?esperienza pandemica avremmo dovuto imparare un concetto fondamentale: non ci si salva da soli, a meno di non voler pensare a virus ?sovranisti? che rispettano i confini degli stati nazionali. Il nostro Sistema Sanitario, nel drammatico periodo della pandemia, ha retto, anche grazie alla collaborazione con l?Oms ed uscirne oggi per motivi ideologiciuna scelta sbagliata e autolesionista. Chi tuona contro l?Oms ha la memoria corta?. Lo dichiara il leader di Noi Moderati Maurizio.