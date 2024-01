Sangiovanni | il cantante figlio di chi è? Cosa sappiamo della sua famiglia e delle sue origini?

Torna in gara per Sanremo 2024 il cantante Sangiovanni. Dopo il successo di Farfalle due anni fa, adesso propone la canzone Finiscimi. Vediamo quindi qual è il testo e il significato del brano ...Il duro sfogo di Sangiovanni e il motivo scatenante. Il mondo social si è scatenato contro Sangiovanni. Il giovane cantante si è trovato a dover sfogare tutta la sua rabbia per uno spiacevole episodio ...Il cantante che si esibirà prossimamente al Festival di Sanremo ha usato i social per difendere l'artista spagnola Aitana dagli attacchi dei leoni da tastiera Mancano soltanto pochi giorni all’inizio ...