Sandra Milo vestita di bianco il giorno della sua morte | i figli rivelano il motivo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 gennaio 2024) Personaggi tv. –è morta circondata dall’affetto dei suoi cari. I suoi trehanno rispettato il suo desiderio: andarsene nel letto di casa, in mezzo a chi le voleva bene. Compresi «gli amati cani Jim e Lady». Fino alla fine, ha raccontato la maggiore, Debora Ergas, in tv, dove lavora, giornalista a «La vita in diretta» di Alberto Matano,ha voluto proteggere la sua immagine di «donna che sorride, anche nel dolore. Voleva che il pubblico la ricordasse bella, sorridente, elegante e luminosa». (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:, chi è il suo ultimo fidanzato e perché in passato si parlò molto di lui Leggi anche:, i messaggi per ida parte dei ...