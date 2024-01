Sandra Milo | l’ultimo saluto nella camera ardente | domani i funerali

(Di martedì 30 gennaio 2024)giornata di oggi, in Campidoglio, è stata allestita laper, che ci ha lasciato ieri 29 gennaio 2024. Tantissime le persone, amici, colleghi e semplici cittadini, che sono accorse per un ultimo: in prima linea gli amati figli dell’attrice, Ciro e Azzurra De Lollis e Debora Ergas, e subito dopo molti personaggi dello spettacolo, come Caterina Balivo, Alberto Matano e tanti altri. sa Vi raccomandiamo..., il ricordo del figlio Ciro De Lollis: "È stata una madre fantastica" Sempre in ...

"Mia madre ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, per la violenza alle donne negli anni '60 quando nessuno ne parlava, per il ... (ilfoglio)

Grande commozione questa mattina alla camera ardente allestita per Sandra Milo in Campidoglio. L’attrice è scomparsa ieri a Roma, a marzo avrebbe ... (thesocialpost)

Se n'è andata così, leggera, luminosa Sandra Milo l'attrice musa di Fellini che l'aveva soprannominata Sandrocchia, forse in onore della sua proverbiale ironia che non ...Il Campidoglio oggi, 30 gennaio, è stato intriso di commozione intensa, mentre la camera ardente ospitava l’addio a Sandra Milo, icona del cinema italiano, nota in particolare per la sua ...Deborah Ergas, la figlia di Sandra Milo, si è sfogata in un lungo discorso commosso pronunciato alla camera ardente della madre in Campidoglio: «Mia madre è morta senza ...