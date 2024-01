Sandra Milo | la rivelazione della figlia su Alberto Matano

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 30 gennaio 2024) Personaggi TV. Un annuncio che nessuno si aspettava di ricevere: ieri ci ha lasciato. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 11 marzo, una delle icone del cinema italiano. Questa mattina, 30 gennaio, il feretro è arrivato in Campidoglio, a Roma, dove è stata allestita la camera ardente per l’attrice. “A Roma ha trovato il suo successo e ha sempre condiviso tutto: gioie, dolori e ascese. Successi e insuccessi, perché tutti li abbiamo nella nostra vita e ha sempre pagato in prima persona per i suoi errori“. Sono le parole commosse di Deborah Ergas, primogenita di Sandrocchia. Parlando con la stampa Deborah ha fatto unasu. Ecco cosa ha detto. Leggi anche:vestita di bianco il giornosua morte: i ...