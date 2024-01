Sandra Milo è morta | l' attrice musa di Fellini aveva 90 anni I figli | «Si è addormentata nel suo letto» Mercoledì i funerali a Roma

Ci siamo cascati di nuovo. Con la Morte di Sandra Milo , siamo ripiombati nell’incubo secondo il quale la narrazione di una donna non esiste se non ... (luce.lanazione)

Debora Ergas, figlia di Sandra Milo , ha ricordato a La Vita in Diretta, magazine condotto da Alberto Matano per cui la donna lavora come ... (cinemaserietv)

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in dirittura d’arrivo la chiusura dell’operazione Vitinha dal Marsiglia per il Genoa, contatti in corso per l’attaccante classe 2000 per definire tutto sulla bas ...(LaPresse) Il mondo del cinema e della tv piange la scomparsa di Sandra Milo, morta a Roma all'età di 90 anni. L'attrice, conduttrice e personaggio televisivo si è spenta nella sua abitazione. Salvatr ...Si è spenta a novant’anni Sandra Milo, nella sua abitazione a Roma e tra l'affetto dei suoi cari come aveva richiesto. E’ stata una delle attrici più popolari del… Leggi ...