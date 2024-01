Sandra Milo | camera ardente in Campidoglio e funerali nella Chiesa degli Artisti

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il feretro diè arrivato in, a Roma, dove è stata allestita laper l’attrice. Per l’ultimo saluto a ‘Sandrocchia’ è stata aperta al pubblico dalle 10 di martedì 30 gennaio 2024 la Sala della Protomoteca. Ad attendere la bara dell’attrice l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. Caterina Balivo (D) con la mamma Maria Rosaria (S) insieme a Debora Ergas (C) allaallestita perin– ilcorrieredellacitta.comIdi, invece, si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle ore 12...

Dopo la morte di Sandra Milo , avvenuta ieri all’età di 90 anni, oggi in Campidoglio a Roma è stata allestita la camera ardente per consentire un ... (thesocialpost)

La notizia della morte di Sandra Milo, “anima bella, gentile e pura”, come hanno scritto i colleghi artisti (attori, conduttrici, showgirl) che hanno avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei, ...Sono le parole di Debora Ergas, primogenita di Sandra Milo, in Campidoglio per la camera ardente della madre scomparsa ieri a novant'anni. "È stata capo famiglia di sé stessa ed è stata una grande ...(askanews) - Laura Pausini durante un concerto a Barcellona del suo tour mondiale ha fatto una dedica speciale a Sandra Milo, scomparsa ieri a 90 anni. "In Italia oggi abbiamo salutato una grande ...